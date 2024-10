Llegan los aguaceros, pero advierten de los riesgos de la ‘lluvia negra’ y las cenizas

Avellaneda advierte que en las provincias, donde la población se provee de agua para el consumo de represas o riachuelos, de un posible incremento en los problemas de salud debido al arrastre de estos contaminantes, que inciden en la calidad del agua. Señala que, incluso, ahora que no ha habido lluvias intensas en esa zona, los casos de diarrea en niños mayores de cinco años se han triplicado, por la caída directa de cenizas a las fuentes de agua, lo mismo que en otros sectores afectados por los incendios. “Generalmente en zona donde la población se provee de agua de represas, los filtros que se usan no son efectivos para filtrar las partículas de hollín y cenizas”, dice Avellaneda, al señalar que la recomendación a la población es que utilice agua para el consumo únicamente de las bombas que extraen el líquido de corrientes subterráneas o que se tome agua de botella. Si bien, hervir el agua ayuda a eliminar patógenos, no elimina los sedimentos, como el hollín y las cenizas, aclara Avellaneda. Señala que afortunadamente en la mayoría de las provincias hay bombas de agua.