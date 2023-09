Llegó el 'finde', te presentamos algunas opciones

La primera función del domingo, en la Casa de la Cultura, está programada para las 15:00, se trata de El lobo bueno , de la Universidad Domingo Savio. La segunda, a las 17:00, con Dios (una comedia) , de la Universidad Privada Boliviana La Paz. A las 19:00, la U.E. Armada Boliviana, de El Alto, presentará La mujer no es un objeto . Y, a las 20:00, La U.E. Santo Domingo Savio de Cochabamba, pondrá en escena Romeo y Julieta en tiempos de Facebook .

Resistencia , del director Gareth Edwards. The creator, su título original, es una película de ciencia ficción con trama apocalíptica. El ‘Creador’ es un arquitecto de IA avanzada, que desarrolló un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra y a la raza humana.

Saw X es la nueva entrega de la saga conocida también como El Juego del Miedo. Ambientada entre los eventos de Saw y Saw I, John Kramer (Tobin Bell), enfermo y desesperado, viaja a México para someterse a un procedimiento médico arriesgado y experimental con la esperanza de una cura milagrosa para su cáncer, solo para descubrir que toda la operación es una estafa para engañar a los más vulnerables.