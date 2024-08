Llueve en San Javier después de más de 50 días de incendios forestales

El sábado, el Gobierno Autónomo Municipal de San Javier, mediante una nota informativa, recordaba que su región no solamente lucha contra los incendios forestales , sino que también atraviesa por una aguda sequía porque durante más de 100 días no caía una gota de lluvia en dicha zona.

“A veces no me acuerdo ni en qué día ni fecha estamos, (pero) tenemos la misión de dar todo por los demás. Esta situación de emergencias en mi pueblo me ha permitido conocer a gente que vale oro, que se pone en el lugar del otro, que no mira la hora ni fecha y ayuda”, dijo en pasadas horas el alcalde Dany Áñez.