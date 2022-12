Lluvias persistirán hasta el sábado y aliviarán los efectos de la sequía

Puentes de paso peatonal con el agua al ras de la plataforma, canales de drenaje desbordados, vehículos encunetados y techos de casonas cayendo fueron algunas de las consecuencias de los 78 mm de precipitación pluvial de ayer en la capital cruceña, de acuerdo a datos del Searpi.



Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), con esa lluvia se estaría cerca del valor esperado para diciembre, muy diferente a los 9 mm de noviembre.



“Evidentemente en noviembre hemos tenido un déficit de precipitaciones, pero vemos que en diciembre las lluvias son de forma más continua”, dijo Cristina Chirinos, experta en meteorología.



Informó que la atmósfera estará inestable toda la semana, con un frente frío que se quedará al sur del país.



Chirinos pronosticó que para hoy habrá probables chubascos aislados, pero del martes a sábado, los cielos estarán nubosos, con lluvias y probables tormentas eléctricas, y vientos predominantes de dirección noroeste. “La temperatura máxima oscilará entre 32 y 34 grados”, agregó.



Según ella, las lluvias registradas en Santa Cruz de la Sierra estarían llegando al chaco cruceño, a los valles, a la Chiquitania y también al Norte Integrado, tomando en cuenta que es la época de lluvias.



Luis Alberto Alpire, experto en agrometeorología, dijo que las altas temperaturas se mantendrán hasta el viernes, y que el sur será el fin de semana.



El pronóstico de Alpire es que la Nochebuena habrá una intensa precipitación. En Andrés Ibáñez, indicó que hoy los cielos estarán mayormente nublados, y que el sábado habrá una lluvia intensa, igual que en el Norte Integrado.



En los valles cruceños, pronosticó que la temperatura variará en un rango entre 11 y 28 grados centígrados, con vientos del norte, ráfagas de hasta 40km/h, y que también habrá fuerte precipitación el sábado en las tres provincias que conforman los valles.



“Esto beneficiará a las represas de Guadalupe, en Vallegrande; La Cañada, en Comarapa; y la laguna La Campana, en Quirusillas, ya que regularizará la provisión de agua a los campos productivos de hortalizas y frutas, que por déficit hídrico estaba siendo racionada”, celebró.



Desde Vallegrande informaron que ayer hubo “buena lluvia” desde las tres hasta las seis de la mañana, y que la precipitación fue generalizada en la región de los valles cruceños.



También llovió en Cordillera, lo que dinamiza la siembra de maíz, frejol, sorgo y soya. Habrá lluvias moderadas el jueves, viernes y domingo, mientras que el sábado será la intensa precipitación.



En la Chiquitania, dijo que los índices del ambiente cambiarán entre 20 y 36 C, con vientos del norte y ráfagas hasta de 50 km/h. Las lluvias moderadas y la intensa sucederán igual que en Cordillera, lo que beneficiará especialmente a San Ignacio de Velasco, municipio donde ya se empezó a racionar el agua por la sequía.



Llovió en San Matías, pero ya antes hubo lloviznas esporádicas que ayudaron a que la temperatura descienda.



En Guarayos, donde el aprovisionamiento del líquido vital se extremó a una hora y media, día por medio, según Alpire, recién lloverá hoy, y con más intensidad este sábado.



Desde Guarayos reportaron que, hasta ayer, solo hubo una chilchina, insuficiente para calmar la sed de esa población, sobre todo de los barrios más alejados y las comunidades, que se proveen con cisternas.



Sector productivo



Contrariamente al panorama de la ciudad, donde las lluvias ocasionaron algunos estragos, Alpire celebró las lluvias en las provincias, ya que son beneficiosas para el sector productivo. “En el este del departamento ha llovido y se ha dinamizado la siembra de la campaña verano, de soya, maíz y sorgo, de 1.323.000 ha. De acuerdo a la previsión de Anapo se pretende culminar la siembra el 31 de diciembre”, informó.



Alpire reconoció que existía preocupación en el sector productivo, ya que el periodo de lluvias se retrasó por la sequía prolongada, como efecto del fenómeno La Niña.



En Cuatro Cañadas, ayer llovió y con eso empezó la siembra, “había preocupación de los productores, que por fin empezaron a sembrar soya en esta campaña”, informaron desde la zona.



Alpire dijo que debió llover en la segunda quincena de noviembre, y que con el retraso de la lluvia también se postergó la siembra, pero que aún está dentro de los márgenes adecuados.



Explicó que aún falta que llueva en el norte, en la zona donde se siembra soya, en San Pedro, que concentra el 30% de la soya de verano. Esta lluvia podría concretarse hoy.



Sobre los efectos de La Niña en Santa Cruz, aclaró que no solo se presentan con prolongada sequía, sino que antes de eso aparece con bajas temperaturas, nevadas y heladas, incluso heladas tardías, como la registrada el 1 de noviembre.



Auxilio



Paola Weber, directora del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de la Gobernación, informó que las lluvias registradas en las últimas horas en el departamento de Santa Cruz no lograron aplacar la sequía que viven diferentes municipios, al haber sido estas zonificadas.



De acuerdo al reporte brindado por la autoridad, San José de Chiquitos, Quirusillas y Postrervalle son los municipios que más precipitaciones presentaron, mientras que en otros municipios se registraron lloviznas y lluvias leves que ayudarán a paliar en cierta manera la sequía, pero no lo suficiente.



Según Weber, en otros puntos no se dieron los aguaceros.



En lo que respecta a los ríos, el informe de Searpi registró pequeñas crecidas en Yapacaní e Ichilo.



En atención a la emergencia por sequía en el departamento, desde el COED se enviaron 15 camiones con 66,5 toneladas de alimentos para el municipio de Charagua.



Weber detalló que serán 5.544 familias de 91 comunidades las beneficiadas con esta entrega.



Asimismo, informó que se enviarán cinco toneladas de sales minerales, 1,3 toneladas de semillas de pasto, y ocho tanques con capacidad para 5.000 litros de agua. Adicionalmente, se mandarán 6,3 toneladas de semilla para los municipios de Cabezas, Keremba Iyambae, Lagunilla, Camiri, Cuevo y Boyuibe, para las familias que han sido registradas con afectación en sus cultivos.



Desde el Gobierno nacional se presupuestó invertir Bs 122 millones para paliar los efectos de la sequía en el país.



Ante un posible desabastecimiento de alimentos en 2023, la empresa estatal Beagro sembró 11.000 hectáreas en reemplazo a las 10.000 hectáreas “insalvables” de los productores en el país.



Los informes indican que son 153 municipios del país los afectados por sequías. Sucre, Cochabamba y Potosí son los departamentos más azotados, seguidos por Santa Cruz, Tarija y Oruro.



“Si no llovía en esta segunda quincena de diciembre como está pronosticado, hubiéramos puesto en riesgo parte de la soberanía alimentaria”, dijo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.