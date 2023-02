"Lo volvería a hacer", dice concejal que reconoce que llevó personal municipal para fumigar su casa

"No voy a esconder lo que he hecho: Es verdad, pedí que me fumiguen la casa, no voy a mentir porque estoy en mi derecho como ciudadana, como cualquier ser humano, como ustedes también tendrían el derecho de pedir una ayuda; con eso (la salud) no se juega", reconoció Rosario Callejas,concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS).