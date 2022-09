Lola Terrazas sobre el retiro de losetas: “En el proceso de contratación las cifras no cuadran, se tiene que anular”

La concejal y vicepresidenta del Concejo Municipal, Lola Terrazas, aseguró que tras revisar el proceso de contratación de la obra, cuya inversión es de Bs 30 millones, pudo detectar errores por los cuales se debería anular. “Se está invirtiendo más de Bs 1 millón en la supervisión técnica; sin embargo, en diferentes formularios la cifra está modificada (Bs 1 millón 498,379 - 1 millón 386,213). No cuadran las cifras. Es solo un ejemplo”, indicó en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.

Según su criterio, es una medida desacertada que implica un gasto millonario sin retorno para el beneficio de la gente, ya que “el costo social no justifica lo que se está haciendo porque no se ha discutido el soterrado de los cables”. No entendemos cuál es la planificación y proyección de nuestra ciudad desde el Ejecutivo Municipal, prosiguió, han habido muchas mesas de trabajo sobre el centro histórico pero en ninguna se abordó el tema.