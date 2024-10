Lomas de Arena: la Justicia falla a favor de la Gobernación

La secretaria de Medio Ambiente, Ana Patricia Suárez, y el director de Asuntos Contenciosos de la Gobernación, Ricardo Sotillo, informaron que se presentó una acción popular en contra de los propietarios que pretendían vender terrenos en la UCPN Lomas de Arena, dando como resultado que la Sala Constitucional Tercera conceda al ente departamental la tutela en el marco de protección al medio ambiente. Es decir, a favor de la Gobernación.



“La Sala constitucional ha tomado en cuenta que existen reservorios de agua, entonces este es un elemento importante que nos hace justamente reflexionar a todas las persona, para que en el caso que adquieran derechos propietarios siempre se verifique que esos lotes, esas propiedades no estén en terrenos de las unidades de conservación” recomendó Sotillo.



En ese marco, explicó que en el marco de su derecho propietario los hermanos Céspedes, estaban urbanizando la zona.



“Si bien ellos tienen derechos preconstituidos, pero no hay una autorización de urbanizaciones, entonces hay alrededor de muchas familias, de muchos asentamientos, que también el tribunal ha determinado su desalojo en 10 días, si es que no presentan su derecho propietario completamente saneado”, remarcó el director de Asuntos Contenciosos.