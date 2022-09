Los 7 sorprendentes datos que debes conocer del Curichi La Madre, un área protegida situada a 15 minutos del corazón de la capital cruceña

A escasos 15 minutos (en vehículo) del corazón de la capital cruceña, la plaza 24 de Septiembre, hay un remanso verde donde el ruido y el ajetreo de la vida citadina simplemente desaparecen y el visitante puede internarse en un recorrido que no solo lo conecte con la naturaleza, sino que le permita apreciar la riqueza de la flora y fauna de Santa Cruz. El detalle es que aún muchos no lo conocen o no lo valoran, dice Limber Vargas, encargado del área protegida municipal Curichi La Madre.