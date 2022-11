Los alumnos de inicial y primaria tienen ‘baches’ en el aprendizaje

Cree que estos chicos están en desventaja real, seria, y que algunos han sido capaces de sortear la dificultad y aprovechar las clases, pero que son la minoría. “La mayor parte de nuestros niños que empezaron la pandemia en primero de primaria, muchos todavía no saben leer, sumar, lo elemental, porque no estaba adaptado para ellos lo que fue nuestro teatro de educación virtual”, aseguró.

Para Cabrera, existe un porcentaje de 20 a 30% que no accede a condiciones para la educación virtual, por distintos temas económicos y sociales, “ no hay un acceso y el Estado se ha lavado las manos”, opinó.

Álvaro Puente cree que no se ha superado ninguna de las deficiencias que se tenían, porque no hay internet, las familias siguen siendo pobres, pero lo más grave es que, desde su percepción, los chicos están “asqueados” de la educación virtual. “No aprendían, se dieron cuenta y no quieren volver a eso, así que les cuesta más y lo rechazan más. No están aprovechando ese tiempo”, argumentó.