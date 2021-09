Los Bs 54 millones que eran para comprar vacunas serán destinados a fortalecer las terapias de los hospitales

Escucha esta nota aquí

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALP), Zvonko Matkovic Ribera, informó este viernes que los Bs 54 millones que fueron aprobados para la compra de vacunas para lo población de Santa Cruz, ahora serán destinados para fortalecer las salas de terapias de los hospitales de tercer nivel, ante una eminente posible llegada de una cuarta ola de Covid.

Esta determinación se dio luego de que, según Matkovic, se hiciera un análisis con el Colegio Médico de Santa Cruz, en el cual se detectó que existen más de 700.000 dosis contra el coronavirus de excedente en el departamento.

“Entendemos que no es necesario una compra, por eso vamos a apegarnos estrictamente a lo que dice la Ley que se aprobó en la ALD; en el caso de que no sean utilizado los recursos destinados para la compra de vacunas contra el Covid 19, se aprueba y autoriza al Órgano Ejecutivo Departamental la reasignación de dichos recursos en programas no recurrentes y o de inversión pública, que son necesarios para atender las competencias departamentales como ser salud, políticas sociales y otras en beneficio de la población”, explicó.

El presidente Matkovic destacó que hasta la fecha ha habido un gran avance en la vacunación en Santa Cruz, pero señaló que el sistema de salud sigue teniendo serias deficiencias, como problemas de atención al público en varias especialidades, por tal motivo, los recursos ahora reforzaran los hospitales.

Por su parte, Fernando Pacheco, secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, precisó que con los recursos económicos se equiparán los hospitales San Juan de Dios, Japonés, Mario Ortiz (de Niños), Percy Boland (de la Mujer), Oncológico y el Banco de Sangre.

“Los recursos que habíamos destinados para la compra de vacunas serán utilizados para fortalecer el sistema sanitario de nuestros hospitales de tercer nivel, en especial nos enfocaremos en las terapias intensivas, para estar listos y poder enfrentar una cuarta ola de Covid-19, que podría darse en el departamento. Además, se fortalecerán los distintos servicios hospitalarios que atienden las diferentes patologías por las que acude la población”, remarcó Pacheco.





