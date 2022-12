Los cambios de ‘pegas’ por espacios de poder afectan dos gestiones de la Alcaldía

“Los contratos parciales o por consultoría, por ejemplo, son un negocio porque abre la posibilidad de pagar sueldos y salarios que no corresponden para la contratación fantasma. Esa persona existe, pero no trabaja en la comuna y su sueldo es cobrado por alguien de la Alcaldía”, sostuvo el concejal, agregando que se tiene que abordar un proceso para reformular la contratación de personal en el Gobierno Municipal.

Dentro de la misma línea, el edil Juan Carlos Medrano, también de C-A, dijo que no existe el control adecuado a estos funcionarios municipales que no asisten a sus puestos de trabajo o que son obligados a entregar un porcentaje de su sueldo.

“Los jefes y directores de departamento deberían, cada mes, ofrecer un informe sobre estos funcionarios. Lamentablemente es una cadena de corrupción que evita hacer el control, porque saben que estas personas responden a alguna autoridad y por eso no se le hace ningún tipo de seguimiento, convirtiéndose en cómplices de esta corrupción”, aseguró Medrano. Afirmó que la contratación de estos funcionarios se ha vuelto un negocio y, por ello, el Ministerio Público debe investigar estos hechos.

Por el caso ‘contratos eventuales’, que se conoció el año pasado, la exsecretaria municipal de Administración y Finanzas Sandra Velarde se declaró culpable y se sometió a un proceso abreviado por la presunta contratación irregular de 1.205 personas que recibieron salarios durante el interinato de Angélica Sosa, pero que nunca fueron a trabajar. En la Alcaldía no se encontraron registro del marcado de tarjetas.

El primero de estos casos salió a la luz pública hace un año, cuando Valeria Rodríguez Paz denunció que su exmarido Antonio Parada Vaca, en su cargo de exdirector de Recursos Humanos de la comuna cruceña, junto a otras personas cobró los sueldos de estos 800 ítems ilegales. “Me estaba quitando todo y no me quedé callada. Investigué y encontré un monstruo, una red delincuencial brutalmente grande, cuya cabeza es Angélica Sosa”, denunció Rodríguez Paz en aquella oportunidad.

El exdirector de Gestión Municipal Mario Adett Zamora indicó que los ‘ítems fantasmas’ no existen, sino que vienen a denominarse ‘ítems políticos’ porque tienen el nombre, apellido y el número del carnet de identidad de las personas que contratan y estos se otorgan a quienes tienen alianza con el partido político gobernante del momento.

“No es malo ser parte de una alianza política para poder gobernar mejor Santa Cruz de la Sierra, lo malo es no fiscalizar. Esto no es un negocio, sino que viene a ser una alianza entre todos los partidos políticos y es algo que no quieren que se reconozca, que son parte de una gestión política”, dijo el exfuncionario municipal.