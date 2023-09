Los hijos de Joeli Lucía fueron testigos del feminicidio que cometió su padre

"Él me llamó a las 6:30 de la mañana del domingo, pero yo no lo escuché. Cuando agarré mi celular recién vi las llamadas perdidas y le escribí a mi hija (Joeli Lucía), pero nadie me respondía hasta que él me contestó y me dijo: 'Lucía se puso mal. Estábamos discutiendo y se desmayó'", fue la versión que contaba el hombre que hoy está prófugo.