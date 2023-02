Los padres de un pequeño de año y cuatro meses, víctima del dengue, buscan ayuda para salvarlo

“Le dábamos paracetamol y le pasaba, pero su cabecita siempre estaba caliente... y se golpeaba su cabecita, De repente empezó a vomitar sangre, lo llevamos de emergencia al Hospital Francés y de ahí me lo derivaron al Hospital de Niños. Ahora me dicen que bota sangre por todos lados. Se le ha puesto sangre, pero al parecer la rechaza porque sigue con hemorragia”, cuenta angustiada la madre del menor.

“No sé qué hacer, a cada rato salen con una receta y no tenemos para comprarlas. Soy ama de casa, cuido a mis hijos y mi marido trabaja en una carpintería, pero de manera ocasional. Hay días que no tenemos ni para comer” , confiesa Briyit, que ha tenido que dejar solas a sus hijas en su casa del barrio 6 de Agosto, donde vive desde que. junto a su esposo, llegó de Beni, hace varios años.

“No pido nada para mí, solo pido que me puedan ayudar con las recetas para salvar a mi hijo”, dice y no puede seguir hablando porque sus palabras se ahogan en el llanto que no puede contener.