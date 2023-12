Los perros que atacaron a menor en Yapacaní están en observación

“El personal de salud hace la vacunación contra la rabia canina cada año, pero hay gente reacia a que los vacunen y como son comunidades alejadas, a veces no se los ubica, por eso serán vigilados por 15 días para descartar que no tengan rabia. Ya se dio las instrucciones al propietario de que no pueden llevárselos a otro lado”, detalló la directora del hospital de primer nivel de Yapacaní, Janet Canoa.