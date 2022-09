Los Salvatierra ya tienen a su primer integrante carnetizado y los niños pronto irán al colegio

Los Salvatierra por fin existirán ante el Estado. Yovana Quispe, a sus 31 años, ya tiene certificado de nacimiento y carné , mientras que su esposo, Ever Salvatierra, esta semana tramitará sus documentos de identidad. Asimismo, el próximo lunes, seis de los nueve hijos de la pareja empezarán a asistir al colegio , gracias a la intervención del Ministerio de Educación.

El drama de la familia Salvatierra Quispe se dio a conocer a través de una nota publicada en EL DEBER la pasada semana, y desde entonces se comunicaron varias personas para ayudarlos, entre ellos autoridades del Servicio de Registro Civil (Sereci), del Segip, del Ministerio de Educación y, según Ever, también la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria, dependiente del Ministerio de la Presidencia .

Ever tuvo algunos inconvenientes porque no encontraba su certificado de bautismo para iniciar los papeleos, pero ya lo tiene a mano, así que este martes 13 de septiembre estará en el Sereci, listo para salir con su certificado de nacimiento, y con este, el de sus nueve hijos.

Ever también informó que gracias a las gestiones del Ministerio de Educación ante la unidad educativa de la zona, seis de los nueve hijos tendrán la oportunidad de aprender a leer y a escribir. "Ya hablaron para que acepten a mis hijos mayores, de 12, 11 y 8 años, las gemelas de 7, y otro de cinco", explicó Ever. Los más pequeños no están en edad de escolaridad todavía.