Los síntomas del Covid en esta nueva ola son más marcados y afecta más a las mujeres

El departamento de Santa Cruz vive una segunda ola de coronavirus y los especialistas identifican que ahora hay algunas diferencias en el cuadro clínico de los pacientes en comparación a la primera oleada.

De acuerdo con lo especialista ahora los pacientes llegan a los consultorios con sintomatologías más marcadas, es decir que tienen cefalea más intensa (dolor de cabeza), congestión nasal y fiebre. En la primera ola, según los médicos, era frecuente que los síntomas sean más difusos.

Otro cambio en este repunte en el departamento cruceño es que ahora afecta más a las mujeres, mientras en los primeros meses de la pandemia los hombres fueron los más afectados.

Cuadro clínico

El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, confirmó que ahora se observan con más frecuencia pacientes con signos y síntomas más marcados.

“En la primera ola no había mucha congestión nasal, ahora se ha visto que es más acentuada y desde los primeros días. (Antes) No había fiebre desde temprano y ahora sí. Lo mismo con la cefalea, esta no vimos tan acentuada en la primera ola”, detalla Hurtado.

Agrega que ahora en general los casos se presentan más sintomáticos desde el inicio lo que hace que los pacientes busquen asistencia más rápido.

Hurtado lamentó que en el país se está lejos de saber si estos cambios se deben a una nueva cepa del virus, pues no existe tecnología para hacer estos estudios.

Por su parte, el epidemiólogo Rodrigo Castedo detalló que en su experiencia evidenció igual un cambio clínico de los casos, pues los síntomas no son tan difusos como en la primera ola.

Puntualizó que ahora es frecuente la cefalea y la congestión nasal.

Agregó que en esta etapa hay pocas manifestaciones dermatológicas. “Algunos pacientes tenían problemas de piel, exantemas, con cierta frecuencia en la primera ola. Cosa que no vi ahora”, sostuvo.

El epidemiólogo opinó que quizá esto también está relacionado a que los médicos conocen más a la enfermedad, pues el año pasado era algo nuevo y por ello desconocido.

“Antes estábamos muy concentrados solo en problemas respiratorios y ahora vemos más signos”, resaltó.

Sobre este tema, en La Paz, el representante de la Federación de Médicos y Ramas Afines (Fesirme), Fernando Romero, indicó que también han evidenciado que hay cambios en el cuadro de los pacientes de esa zona, porque ahora se observa con frecuencia, además de cefalea más intensa, problemas digestivos, como cuadros diarreicos.

Resaltó que en esta ola el virus es altamente transmisible, porque en cuestión de días se dispararon los contagios por lo que, en su opinión, podría ser incidió de la circulación de una nueva cepa.

“En el departamento (La Paz) en esta ocasión estamos viendo que el virus es altamente contagioso y más letal”, apuntó Romero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó hace más de seis meses que los síntomas más habituales de la Covid-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. En ese entonces, detalló que otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.

Según el documento, “estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente y algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos”.

Enfermos y contagios

Hurtado indicó que también se identificó que hay una tendencia distinta en la afectación a hombres y mujeres. En la primera ola los más afectados eran hombres, pues del total de contagios, el 60% eran varones y el 40% mujeres, ahora es a la inversa. Aunque dijo que aún se estudia a qué se debe este comportamiento.

Citó como ejemplos los reportes de contagios aleatorios de seis días, entre diciembre y lo que va de enero. La relación muestra que en un día enfermaron 260 mujeres y 245 hombres; otro 167 mujeres y 140 hombres; luego 221 mujeres y 200 hombres; 99 mujeres y 80 hombres; 470 mujeres y 402 hombres y 390 mujeres y 270 hombres.

Tomando en cuenta solo estos ejemplos hay alrededor de 200 mujeres más que hombres enfermos.

Agregó que se evidenció que los más contagiados siguen siendo los jóvenes mientras que la prevalencia de decesos se mantiene en adultos mayores.

Castedo coincidió que en la primera ola era más marcado al contagio de hombres y ahora está más equilibrado.

Detalló que este tema aún está en estudio, pues en la primera ola se plantearon postulados que mencionaban que las mujeres se infectaban menos debido a temas relacionados con las hormonas. “No hay con certeza una explicación del porqué las mujeres ahora están enfermando más. Quizá, el virus se ha adaptado y ya, como antes se postulaba, no afecta el tema hormonal”, sostuvo.

Por su parte, Romero detalló que en La Paz la enfermedad está provocando cuadros más severos en los hombres, siendo en promedio una relación de cinco a uno, los que presentan complicaciones de salud que los lleva a terapia o a que fallezcan.

“Solo en el caso de La Paz hay al menos 500 profesionales contagiados, una decena en terapia intensiva y solo en los primeros días de enero ya se reportan tres decesos”.

En el caso del departamento cruceño, en el sector de salud se reporta más de 300 contagiados, cerca de una decena está en terapia.

Para el testeo

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) cruceño actualizó el horario de atención de los centros de primer nivel que toman las muestras de RT-PCR para Covid-19. Aunque se aguarda el testeo masivo comprometido por el Gobierno.