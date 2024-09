Los trabajadores de salud llevan casi dos semanas en paro y amenazan con radicalizar sus medidas

Los trabajadores de salud de Santa Cruz cumplen su segunda semana de paro movilizado, exigiendo a la Gobernación el pago del retroactivo del incremento salarial, que debió efectuarse el 31 de mayo. Robert Hurtado, ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud, advirtió que si no se atiende su demanda hasta este martes, las medidas de presión se radicalizarán con huelgas de hambre tanto en la ciudad como en las provincias.



"Llevamos 13 días en paro, reconocemos que la población está sufriendo, tanto en la ciudad como en las provincias. Ayer (lunes) bajó el secretario de Salud, Jaime Bilbao, y el secretario de Hacienda nos informó que el depósito ya está hecho, pero falta la aprobación de la Asamblea Departamental", explicó Hurtado.



El dirigente añadió que los trabajadores esperan una respuesta clara en las próximas horas y que, dependiendo de la información que reciban de su comisión en la Asamblea, decidirán los próximos pasos a seguir.



Mientras tanto, en los hospitales, la situación sigue afectando a los pacientes. En el hospital San Juan de Dios, varios usuarios se vieron obligados a reprogramar sus consultas, algunos por tercera o cuarta vez.



"Esta es la cuarta vez que me reprograman la cita. Llevo más de un mes esperando atención y cada vez me postergan más", lamentó una paciente que esperaba en las afueras del hospital.