Los 'vinchita', una realidad que quema las manos de las autoridades

Como 'Vinchita', hay muchas personas drogodependientes, otras que no consumen sustancias psicotrópicas, pero que están en situación de calle , y que ya son parte del paisaje urbano, en unos distritos con más intensidad que en otros.

"El problema es profundo, tiene que haber un juez que ordene para que ellos vayan con una orden judicial a un centro y sean obligados a rehabilitarse , mientras no tengamos eso es difícil. Ahorita, como Gobierno Municipal y Policía Boliviana, nos falta la parte judicial, que la Fiscalía entre un poco más y que podamos tener unas leyes que obliguen a esta gente a que por lo menos permanezca unos seis meses recluida. El Órgano Judicial tendría que ser más rígido", opinó desde su experiencia el jefe de la Guardia Municipal.

Adicionalmente, indicó que cada vez que realizan operativos, aparecen las personas defensoras de derechos humanos que se interponen en estos trabajos. "Por lo general no son instituciones del Estado, son ONG, iglesias evangélicas, etc.2, indicó.

El jefe de la Guardia Municipal admitió que su problema mayor son los mayores de 18 años, especialmente hombres, "no hay dónde llevarlos", dijo. Cuando son menores, los trasladan a casas de acogida o se busca a los padres.

En cuanto a las zonas "más rojas o críticas", dijo que están el DM-1 , que abarca desde la Radial 17 y medio hasta el Canal Isuto . "Ahí está la gente que no mide consecuencias y que acuchilla hasta por un chicle , tenemos en esa zona del Cordón un 10% de extranjeros, por lo general venezolanos, personas entre 23 y 30 años, la mayoría varones", agregó.

Cuéllar Varanis admitió que no cuentan con un censo para tener información más precisa de las personas en situación de calle y/o con problemas de drogodependencia. Dijo que con estos operativos rutinarios han sacado sus propios datos internos.

"Lo que tenemos es un promedio que sale de cada vez que hacemos batidas, encontramos alrededor de 45 a 60 personas en situación de calle , el 95% son drogodependientes. Se los retiene unas ocho horas y los que voluntariamente quieren, se los lleva a algún centro, pero después por lo general vuelven a la calle. Es poco, la mayoría no quiere que la internen", recalcó.

Desde la Gobernación aseguraron que un programa que contempla a niños en situación de calle, pero no con la denominación de drogodependientes, y que el tema de los adultos lo asume la oficina de seguridad ciudadana.

"Ahorita estamos en la elaboración de preguntas, se han hecho pruebas piloto, pero no se ha contabilizado todavía la cantidad de personas en situación de calle, es algo que recién se hará, y según eso se van a tomar nuevas acciones. Ese trabajo se hará para saber cuántos hay de adultos, mujeres, menores, qué problemas atraviesan", informaron.

Para Paola Weber, ex secretaria de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, el problema es que las normas, o están desactualizadas, o no se cumplen, y los tres niveles no están cumpliendo lo que establece la normativa.