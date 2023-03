Luego de la tormenta del viernes, la Iglesia repara en que Santa Cruz está muy sucia y que hay que limpiarla para acabar con el dengue

El prelado también se refirió a la tolerancia y el diálogo para superar las diferencias , porque sino se opta por esa posibilidad no se puede avanzar o arreglar los diferentes puntos de vista, pues a su criterio, no es con la violencia que se van a arreglar las cosas o destruyendo patrimonios.

“Si no dialogamos nada se arregla, no es con la violencia que vamos a arreglar las cosas, no es destruyendo patrimonios que vamos a arreglar las cosas, por eso el Señor nos invita a ese diálogo con Él, para reorientar nuestra vida”, dijo Ara.