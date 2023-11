Luego de la tutela parcial concedida por la Justicia a Sosa, el Municipio subraya que su situación legal no cambió y que puede empeorar

“Se apeló en su momento y ese incidente estaba sin resolverse. Entonces, ¿qué es lo que pasará? La Sala, al ordenar que se revise y al conceder este incidente, lo que abre es la posibilidad de que la situación de ella (Angélica Sosa) empeore, porque será enjuiciada no sólo por un delito, sino por dos ”, aseveró Montenegro.

Consideró que fuera de este panorama no cambió en lo absoluto la situación legal de Sosa , ya que sostiene que el caso por 'ítems fantasmas' se encuentra en la etapa de acusación formal y ya radica en un Tribunal Séptimo de Sentencia.

Montenegro señaló a esta casa periodística que la tutela parcial no tiene nada que ver con el caso 'prestín' .

Al término de la audiencia de acción de libertad, el abogado Arturo Heredia, defensa de Sosa, dijo sentirse contento porque la Sala concedió la tutela parcial al juez de la causa , y “ya no debería existir más el caso ´'Prestín’".

“Va a ser excluida porque no puede haber división de juzgamiento, el juicio es indivisible. La Fiscalía, arbitrariamente, la separó de un proceso que no corresponde, ella debió quedarse en el caso 'ítems fantasmas' y no se lo podría aplicar más medidas cautelares. Solo que con la división se le aplicó más medidas por el juez Primo Flores en el caso 'prestín', pero el Tribunal lo corrigió en esta acción”, aseveró.