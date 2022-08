Luego de los casos de Montero y Minero se evidencia que con el retorno a las clases presenciales volvió el bullying

Un niño arrastrado en su escuela en Montero , que llegó a su casa con los zapatos destrozados, sufre porque no quiere volver al colegio donde están sus acosadores , pero también no quiere perder clases y aplazarse. Y otro adolescente, cuyo padre denunció a su profesora en Minero por haber pedido muestra de semen para una clase de educación sexual, está siendo blanco de acoso de parte de los defensores de la profesora, que recriminan al muchacho por el actuar de su padre.

En una situación de acoso escolar o de violencia, todo parece tornarse como blanco o negro; bueno o malo, acosador o víctima. No parece haber puntos intermedios y la gran mayoría busca castigos y sanciones y no ve más allá.

La educadora considera que se debe hacer consciente, a quien agrede, el por qué actuar así está mal; no se trata solo de castigar, sino de que la persona comprenda que la agresión no está bien; si eso no se logra, dice, no se habrá conseguido nada.