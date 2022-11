Luego del cabildo la gente mostró su apoyo y críticas en la continuidad del paro

"No nos vamos a cansar, estamos aquí para luchar por el futuro de Santa Cruz y de toda Bolivia. Seguimos en la lucha, no se levanta el paro", sostuvo un hombre luciendo un sombrero de saó.

Los presentes en el cabildo señalan que no fue en vano su lucha, pero que no cesarán hasta que el censo se levante en 2023. " N adie nos obliga a estar en las calles, estaremos en los puntos de bloqueo hasta que el Gobierno acepte el censo en 2023 "y si dicen lo contrario vamos a castigar a los del Comité Cívico", advirtió una de las representantes vecinales de la resistencia sur, de la avenida Santos Dumont.

Una parte de las personas reclamó que no fue claro el discurso y mensaje enviado por Rómulo Calvo, quien al no poder salir de su domicilio, ya que tiene en su contra un arresto domiciliario, mediante un video se dirigió a la población e hizo las consultas.