Luego del paro y la ley, instituciones cruceñas lamentan el “afán de revanchismo” del Gobierno y denuncian persecución política

Para Suárez, esto es una muestra de que el MAS está herido con Santa Cruz por la forma diferente de pensar de su población. “Santa Cruz ha mostrado al país que existe otra visión de país, una visión que no acepta que se vaya en contra de los derechos de los ciudadanos y que el país se maneje a capricho del presidente, sino que se tiene que manejar en base a las leyes, un país que no quiere ser reprimido por la Policía y que la Policía más bien los proteja y cuide de su familia”, dijo Suárez.

“Son procesos eminentemente políticos, no es un secreto para la población que así lo sea y lo que busca es amedrentar a la gente para que no vuelva a parar o hacer uso de su derecho a la protesta, pero el gobernador está consciente que eso no puede pasar, que se va a defender a los cruceños en cualquier instancia, en las calles o donde así lo amerite la lucha. El gobernador está firme con el pueblo cruceño y va a seguir defendiendo los ideales del pueblo y no va claudicar en la lucha”, subrayó.