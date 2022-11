Luego del plazo de 72 horas para liberar a los detenidos: Tribunal Supremo de Justicia descarta que los jueces obedezcan a cabildos

“Los jueces en el Estado Plurinacional de Bolivia se rigen por la Constitución, las normas y leyes que rigen su actividad jurisdiccional; no se rigen y no resuelven las causas y procesos que son de su conocimiento a través de votos resolutivos, ya sean de asambleas, congresos, ampliados, cabildos, etc; provengan de donde provengan”, manifestó Ricardo Torres, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto al plazo de 72 horas que el cabildo del domingo 13 dio para la liberación de detenidos.