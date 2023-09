Luis Alberto Castro: “El Gobierno del MAS convirtió el INRA en una inmobiliaria”

Según Castro, el ordenamiento territorial, una de las pocas competencias que quedaba a la Gobernación en materia de tierra y territorio, permitía controlar el uso de suelo en base a la capacidad de uso mayor (del PLUS), y del plan de ocupación de territorio, "que son las políticas que el gobierno local debe definir cómo se va a intervenir en el territorio".

Cree que se ha dado mucha distorsión del PLUS, una ley nacional desde 1995, que jerarquiza los suelos de acuerdo a su capacidad de uso.

Viendo que a los gobiernos autónomos no les dejaban competencia, y que nunca fue convocada la Comisión Agraria Departamental (CAD), pese a que el gobernador insistió tantas veces, buscamos herramientas de control territorial, y una de ellas precisamente era la asignación del uso de suelo.

Cuando se enteró el Gobierno, empezó a presionar al productor, meter presos a dos productores en Montero y presionó a la CAO, de que si no paraban este proyecto de ley, no iban a arreglar el tema de los desmontes ilegales.

Por esa presión muy fuerte del Gobierno, la CAO solicitó al gobernador que no la presente todavía la ley. Esa amenaza del Gobierno, para que no entremos en una competencia que podía frenar la norma, es lo que después ocasionó los incendios de 2019.

Al no haber esta ley, al final esto fue piedra libre, hubo desmontes, quemas, y terminamos con el incendio de la zona de la Chiquitania, por nada más que falta del control del suelo.

Esta ley preveía que en cada provincia haya una oficina del PLUS, con todos los mapas de la provincia, con todas las asignaciones de uso para mayor control en el uso de la tierra.

- ¿Eso no se supone que lo hace la ABT?

Eso debería ser, pero no se cumple. El INRA y la ABT son aliados del Gobierno.

- La Cámara Forestal tiene una preocupación de que se 'hurgue' el PLUS a una escala menor, porque el PLUS que se ha trabajado es a escala mayor

El PLUS está en una escala de 1 en 250.000, eso significa que un metro de la realidad representa 250.000. Entonces la escala es muy grande, no hay precisión.

En ningún momento el PLUS va a ser un freno, sino más bien al contrario, viene hacer una garantía en la sostenibilidad del uso de la tierra, si somos racionales.

Lo que pasa es que muchos productores y algunos municipios no han seguido la lógica del PLUS, y pongo un ejemplo actual, cuando se oponen a la construcción de la carretera Buena Vista- Porongo- Km 13, se oponen porque han determinado en una ley última, que sacó el gobernador Costas, creando una Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN), pero si analizamos el PLUS, ya preveía desde el año 95 que esa zona es ASP1, agrosilvopastoril.