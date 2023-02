Luis Fernando Camacho cumple 44 años, mira lo que le escriben sus hijos

Sin embargo, antes de cualquier adversidad, agradecemos a Dios por la bendición de tenerte en nuestras vidas y por ponerte en la historia de los bolivianos. No sabés las ganas y me retuerce el corazón de que no estoy con vos en un cumpleaños abrazado o comiendo, me duele en el alma, pero como vos dijiste: lo acepto y lo acepto con firmeza, lo acepto no solo por firmeza si no porque te amo y nunca dejaré de seguir tus pasos, papá.