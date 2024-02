Luis Fernando Camacho en su cumpleaños: "(estoy) agradecido con mis compañeros que viven en carne propia las traiciones"

"Hoy es mi cumpleaños número 45, para los más jóvenes pueden parecer ya muchos años y para la gente mayor es aún poca vida. Para mí… para mí son muchas vivencias, muchos sueños cumplidos, muchas dificultades, la mayoría de ellas superadas, pero sobre todo, un gran recordatorio de lo bendecido que he sido y de lo agradecido que debo estar con Dios por tanto ", comienza diciendo el gobernador.

En la segunda parte apunta directo a sus padres: "Agradecido con mis padres que me enseñaron tanto sobre el amor, sobre la resistencia, sobre la fe, sobre los valores, sobre la familia y sobre nuestras raíces y nuestra tierra. Tal vez les di muchas preocupaciones a lo largo de esta vida. Hoy, por mi secuestro, sé que sufren mucho, quisiera aliviarles ese dolor, pero sería ir en contra de todo lo que me enseñaron y me reconforta saber que están orgullosos de esta lucha que emprendí junto a nuestro pueblo, por la democracia y la libertad".