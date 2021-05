Luis Fernando Camacho: “La prioridad es darle tierra al que no tiene de la zona, del lugar”

Escucha esta nota aquí

El programa ¡Qué Semana! conversó con el gobernador de Santa Cruz. El tema tierras fue uno de los puntos centrales.

¿Cómo ha encontrado la Gobernación?

Nosotros sabíamos a lo que nos metíamos, no hay que victimizarse ni hacerse el sorprendido de que la situación era compleja en nuestra Gobernación. Ha sido una semana realmente intensa, llena de frutos, hemos podido llevar adelante medidas en forma conjunta con el municipio.

¿Qué se necesita para paliar la dramática carencia de vacunas?

Ya se empezaron las gestiones para la donación de vacunas, igualmente la conformación de ese equipo para que vaya coordinando con la comunidad internacional. Hubo buena aceptación, con ganas de cooperar de la comunidad internacional, en la cual hay el compromiso de no parar la vacunación, ajeno a la coordinación que debemos llevar con los tres niveles de gobierno, nacional, municipal y departamental. Esta semana, en función del informe que recibimos de los secretarios de la Gobernación, vamos a mandarle una carta al presidente para poder coordinar.

¿Será tensa su relación con el presidente Luis Arce?

La reacción del presidente ha sido muy buena, por encima del vocero, ahí creo que hay una falta de información porque el vocero habla de que nuestras prioridades son el censo y el federalismo, lo cual no es correcto, hemos dicho que nuestra prioridad es la salud y la reactivación económica, sin dejar de lado que debemos trabajar por un censo y por lo que significa un pacto fiscal.

¿La Gobernación está en esa línea de la empresa privada para buscar la forma de reactivar la economía?

Hemos comenzado a coordinar con las distintas instituciones para llevar adelante un plan, en el cual ya incorporamos a estas instituciones dentro de lo que es el concejo económico y social, con presencia de instituciones, cívicos, gremiales, central obrera, para poder tener los lineamientos y las políticas económicas de forma conjunta. Es una propuesta que hicimos en campaña, hoy está firmada para que pueda ser aprobada por la Asamblea Legislativa, igual que las alianzas público-privadas. De la misma manera este concejo económico y social podrá dar los lineamientos para las políticas, prioridades y necesidades de la inversión pública.

¿Qué hará para tomar control del manejo de tierras?

Nosotros hemos sido claros en que la puesta en marcha de la Comisión Agraria Departamental es nuestra prioridad, para poder corregir la norma, que la prioridad sea darle tierra al que no tiene, de la zona, del lugar; la tierra es para los del lugar que no tienen. En segunda instancia, una vez cubierta, aquellos que no tienen es para los que tienen insuficiente. Entonces ese cumplimiento de la Constitución y de nuestras normas tiene que ser validado por la Comisión Agraria Departamental, en eso venimos trabajando, en eso queremos construir rápidamente lo que es el verdadero filtro que necesitamos para hacer aplicar la norma y que no existan más avasallamientos.

¿Y si el INRA y la ABT vuelven a estar ausentes de la Comisón Agraria Departamental?

No se va a repetir porque tenemos ahora una alianza firmada con los asambleístas indígenas, en lo que la prioridad es la tierra, este es un tema en el cual ya no solamente incluye a las autoridades municipales y departamentales, sino que ya incluye realmente a la fuerza indígena que existe en cada lugar. En forma conjunta vamos a tener el trabajo de la sociedad, gobiernos autónomos municipales y departamentales. La finalidad es que esto no sea un tema de que si quiere venir el director de la ABT o si quiere venir una organización social. Esto es un trabajo conjunto con la sociedad en el cual tenemos que hacer marchar esa comisión agraria.

¿Se va a tomar en cuenta a los interculturales en este diálogo?

Si ellos están dentro de lo que establece la norma, sin duda. Hay algo que tener en claro, que nosotros por ejemplo hemos tomado contacto con los interculturales de Yapacaní, que quieren trabajar con el gobierno departamental, en función del desarrollo de su región, nada con el tema político, lo mismo que los asambleístas. Creo que deben primar quienes de verdad tienen el derecho histórico de reclamar por sus tierras. Si dentro de ese proceso existen personas que viven desde hace 20 y 30 años que vienen del interior y vienen trabajando sus tierras, entonces aquí va a primar el respeto al derecho que le corresponde a cada uno de ellos.

¿Cómo encarar el tema del narcotráfico en áreas protegidas?

Como una responsabilidad institucional de llevar adelante toda la coordinación y con el compromiso de que nosotros no tenemos por qué callar, ni por temor ni por preocupación de cuáles sean las consecuencias. La coordinación con las autoridades nacionales debe ser fundamental, con los guardaparques, con las autoridades municipales, con la sociedad, con los capitanes indígenas, con las autoridades electas por usos y costumbres; el trabajo debe ser conjunto. No estamos poniendo guardaparques a dedo, subgobernadores a dedo, estamos haciéndolo en coordinación con los asambleístas de la zona y también con los asambleístas indígenas parta que puedan ser parte de un proceso en el que necesitamos darle resultados a la gente.

Este lunes 10 se recuerda el Día del Periodista, ¿a usted cómo le va con los cuestionamientos a su gestión?

Yo creo que es importante que los cuestionamientos de la gestión existan, no solo de los medios y los periodistas porque eso demuestra la transparencia que uno puede tener. El trabajo que haga el periodista debe ser reconocido y todos peleamos por la libertad de expresión.