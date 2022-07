Madre de una menor denuncia que el violador de su hija busca salir de prisión porque desde mayo de 2021 su sentencia no se ejecuta

"El tipo violó a mi hija y a su amiguita, en los videos se ve todo lo que él lo hace y se reconocen ellos, con eso fue condenado a 25 años y me dijeron que esa sentencia ya se iba ejecutoriar, pero no fue así ahora el tipo quiere salir de la cárcel", detalló la afligida madre de una de las menores que denunció el hecho y peregrinó para que el sujeto sea sentenciado.

La pena debía cumplirse en el penal de Montero; sin embargo, hasta el momento esta sentencia no fue ejecutoriada, más al contrario la defensa del acusado presentó una apelación y solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, la cual debería de realizarse la jornada de este martes, pero se suspendió debido a que el acusado no llegó a tiempo a la misma.

Por esta razón, la madre de una de las víctimas pide a las autoridades judiciales que la ayuden a que la sentencia finalmente sea ejecutoriada, ya que no cuenta con recursos económicos para continuar con la batalla jurídica.

“Yo sola he hecho la denuncia porque la madre de la otra víctima viajó, además ya no tengo recursos económicos soy madre soltera y tengo que trabajar para mantener a mis hijos, para hacer seguimiento este proceso he vendido mis cosas y trabajé mucho, ahora pido justicia", expresó la madre.