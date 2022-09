Madre de una menor víctima de violación en Yapacaní clama por justicia; le ofrecieron $us 700 para desistir de la denuncia

José Fernando Espinoza fue sentenciado en mayo de 2021 a 25 años de prisión por el delito de violación agravada a dos menores de 13 y 14 años en el municipio de Yapacaní ; sin embargo, hasta la fecha su sentencia no ha sido ejecutoriada, lo que le permite seguir solicitando la cesación de sus medidas cautelares.

Denuncia que incluso le ofrecieron $us 700 para faltar a esta audiencia y, de esta forma, el imputado logre salir de la cárcel.

La madre señala que el hombre dopó a su hija junto con otra amiga, las grabó cometiendo el abuso y lo compartió en redes sociales . Este hecho sucedió en 2019, pero el agresor fue condenado recién en 2021, desde entonces busca salir en libertad, ya que su sentencia no ha sido ejecutoriada.

"Dos veces me han notificado para ir a su audiencia y me han ofrecido 700 dólares para que no presente al Juzgado", acusó la mujer.