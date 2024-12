Madres protestan contra el posible cierre del Centro de Recuperación Nutricional

“Todo esto es por tu bien”, le susurraba al oído a su hija, intentando explicarle las razones de la movilización. Varias madres, algunas acompañadas de sus hijos, alzaron su voz no solo por los atrasos en los desembolsos de las becas, irregulares durante todo el año, sino también por el temor a quedarse sin un lugar donde atender a los niños con desnutrición y otros problemas asociados.

La pequeña de Milka, quien asiste al centro desde hace un año y dos meses, llegó con bajo peso debido a complicaciones tras nacer con parálisis. “ Ella no camina ni se pone de pie, pero gracias a la atención que recibió en el centro ya puede sentarse y ahora está recibiendo fisioterapia”, dice su madre.

La administradora de este centro, Luly Languidey, confirmó que este miércoles se hizo efectivo el pago de las becas de octubre, noviembre y diciembre. Además, de lo que corresponde a farmacia; sin embargo, la preocupación se mantiene porque conocieron de forma anticipada que no están contemplados para recibir este beneficio que tenían desde hace 29 años de parte de la Gobernación, a través del Programa de Becas Sociales.

Esta situación mantiene en emergencia a las mamás que decidieron salir reclamar la continuidad de las becas, porque desde el 1 de enero no tendrían el beneficio. “Si la Gobernación no nos da el efectivo, no podemos continuar con la alimentación”, lamentó.