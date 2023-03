Maestros cruceños denuncian amenazas de la DDE y empiezan con los bloqueos esporádicos

En la Asamblea General de Trabajadores de Educación Urbana de Santa Cruz, que se llevó a cabo la mañana de este miércoles en el colegio Nacional Florida, los maestros denunciaron amenazas por parte de directores y autoridades de Educación para desistir en la lucha. No obstante, ratificaron que, a partir de esta jornada, se intensifican las medidas de protesta con los bloqueos esporádicos.

Osmar Cabrera, secretario ejecutivo del Magisterio Urbano cruceño, al leer las resoluciones del encuentro, afirmó que no se permitirán “sanciones ni descuentos” a los maestros, caso contrario volcarán sus fuerzas contra los representantes de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz.

“Si hay un colega descontado o sancionado, vamos a meterle fuego a la Dirección Departamental de Educación , que quede clarito, pueden grabarme y enviárselo, no tenemos problemas para enfrentarnos con ellos, están avisados”, expresó Cabrera.

Mientras se desarrollaba el congreso, varios educadores pidieron la palabra y propusieron realizar un paro de actividades de 24 horas ; sin embargo, se determinó tratar esta iniciativa con los representantes del resto de los departamentos para encarar esta medida a nivel nacional la próxima semana, en caso de que no se tenga una respuesta positiva hasta entonces.

“Estamos esperando que el Gobierno convoque al dialogo, no a la confrontación, no a la gasificación, queremos un dialogo honesto para avanzar en las demandas justas y legitimas que tenemos y no para perder el tiempo como las anteriores veces”, señaló Cabrera.