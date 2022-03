Maestros de San Matías marcharon para exigir sanción contra los agresores de la profesora Gladys Rojas

Escucha esta nota aquí

La Federación de Maestros Rurales (Fedemar) realizó en una manifestación por las principales calles de San Matías para exigir a las autoridades policiales que agilicen las investigaciones sobre la agresión contra la profesora Lizbeth Gladys Rojas que se registró el fin de semana en el interior de una unidad educativa.

Los profesionales marcharon hasta la Estación Policial Integral de la capital matieña, donde pidieron a gritos que los responsables de la agresión sean citados a declarar.

Otra manifestación por la misma causa, se llevó a cabo en la localidad de Ascensión de la Frontera a 38 kilómetros de Tornito, donde los profesores repudiaron los violentos actos cometidos contra su colega.

“Quiero exigir que se haga justicia. Mi familia está sometida al sufrimiento y preocupación, porque yo no soy de aquí y esas personas que me agredieron pensaron que pueden hacer lo que quieran conmigo porque me vieron indefensa. Exijo que se me haga justicia, como mujer y profesional y que se sancione a esas personas que son violentas”, dijo Lizbeth Gladys Rojas, durante la protesta.

Por su parte, Osmar López, ejecutivo de Fedemar informó a EL DEBER que se pedirá que se investigue y se castigue a los responsables de este atropello contra su colega maestra para sentar precedente y evitar que otros actos similares se registren.

La agresión contra la maestra sucedió en el interior de la unidad educativa de Tornito del núcleo Educativo Arnulfo Melgar Paz, el fin de semana. Cuatro familiares de uno de sus estudiantes ingresaron al aula para golpearla e insultarla. Por estos hechos, la profesora presentó una denuncia ante la Policía.