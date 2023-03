Maestros urbanos cruceños marchan y bloquean en ciudad y provincias

También hay paro de 24 horas en Vallegrande , donde el Magisterio urbano instaló un punto de bloqueo en La Tipa, a dos kilómetros de la ciudad. Los profesores rurales no se plegaron a la protesta, aseguran que están de acuerdo con las normas del Ministerio de Educación.

Asimismo, advirtió que al que no se presente en su fuente laboral, no se le puede pagar. "Maestro que no asista, el director tendrá que reportar a los directores distritales, y en el marco de la normativa, la ley 1178, y de la ley 004, tiene que procederse".