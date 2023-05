Maestros urbanos exigirán la devolución de lo descontado por los días de paro y huelga, además de la renuncia del ministro Pary

El Magisterio Urbano cruceño hizo conocer la resolución a la que llegó a través de un Consejo Consultivo. Una de las determinaciones consiste en efectuar las gestiones necesarias para: no aportar más a la Central Obrera Boliviana (COB), exigir la devolución de los descuentos realizados por la huelga y el paro acatados hace unas semanas, además de la renuncia del ministro de Educación, Édgar Pary.

A través de un comunicado compuesto por seis puntos, el sector ratifica su estado de emergencia y critica que, en 10 semanas de movilización, las demandas de Educación no fueron atendidas.

"El Concejo consultivo considera que la última propuesta presentada por el Ministerio de Educación al Magisterio Nacional sigue siendo insuficiente y no cubre las necesidades de la educación", agrega el documento.

Sobre los aportes a la COB, manifiesta: "(...) censuramos la postura de la COB que se puso de lado del patrón y no de los trabajadores, por lo que exigimos a la Cteub realice los trámites necesarios para no aportar económicamente a este ente, mientras no demuestre estar de lado de los trabajadores".