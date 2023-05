Maestros urbanos exigirán la devolución de lo descontado por los días en los que pararon e hicieron huelga, y la renuncia del ministro Pary

El Magisterio Urbano cruceño hizo conocer la resolución a la que llegó a través de un Consejo Consultivo. Una de las determinaciones consiste en efectuar las gestiones necesarias para: no aportar más a la Central Obrera Boliviana (COB), exigir la devolución de los descuentos realizados por la huelga y el paro acatados hace unas semanas, además de la renuncia del ministro de Educación, Édgar Pary.

A través de un comunicado compuesto por seis puntos, el sector ratifica su estado de emergencia y critica que, en 10 semanas de movilización, las demandas de Educación no fueron atendidas.

En el segundo apartado, el documento indica: "El Concejo consultivo considera que la última propuesta presentada por el Ministerio de Educación al Magisterio Nacional sigue siendo insuficiente y no cubre las necesidades de la educación".

Sobre los aportes a la COB, manifiesta: "(...) censuramos la postura de la COB que se puso de lado del patrón y no de los trabajadores, por lo que exigimos a la Cteub realice los trámites necesarios para no aportar económicamente a este ente, mientras no demuestre estar de lado de los trabajadores".