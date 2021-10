Magdalena Moreno: “Me siento orgullosa de ser mujer guaraní”

Escucha esta nota aquí

Por Brissa Pabón

Imponente y poderosa, Magdalena Moreno Cuéllar recorre los predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), donde ella y decenas de indígenas de tierras bajas que participaron de la marcha de pueblos indígenas del Oriente se encuentran acogidos.

Bajo el cargo de Mburuvicha de género, es decir, dirigente de mujeres guaraníes, luciendo un vestido tradicional, y con un mate en mano, va dejando orgullo y esencia al pasar.



Con 64 años, y a pesar del cansancio después de largos días de caminata, festejó su cumpleaños cuando se encontraba en plena marcha.



Entre lágrimas, Magdalena menciona con añoranza la falta que le hizo su familia, que no pudo estar con ella. Sin embargo, en su rostro nace una sonrisa al recordar que, a pesar de estar lejos de su casa, encontró una nueva familia. “Estuve junto a 34 naciones participando de la marcha y con ellos celebré mi cumpleaños”.

Magdalena se siente orgullosa de ser una mujer guaraní líder/Foto: Brissa Pabón

Mburuvicha de género



Como dirigente de género, Magdalena tiene la responsabilidad de facilitar, acompañar y ayudar a mujeres guaraníes en temas laborales. “Mi trabajo es buscar trabajo para mujeres y crear proyectos en los que puedan participar y lograr ser emprendedoras”, explica. También ayuda recolectando víveres para sus hermanas de diferentes provincias.



Ser una mujer líder



“Nosotras las mujeres estamos más sometidas a la vida matrimonial, muchas veces no quieren darnos el derechos de hablar, y eso es algo que tiene que cambiar”, manifiesta la líder.



Afirma que hay que aprender a sobrellevar la vida matrimonial sin olvidarnos de nuestro papel de mujer independiente. Es consciente de que aún hay impedimentos para las mujeres que quieren disputar un espacio representativo en las comunidades y que hay que seguir luchando por hacer escuchar sus ideas y deseos de liderar sus naciones.



“Algunos hombres son machistas y buscan llegar al poder pasando por encima de las mujeres, pero habemos mujeres capaces y valientes que no nos dejamos”, indica con firmeza.



Magdalena no sólo busca ayudar a las mujeres de su comunidad a encontrar trabajo, sino también, demostrar que son capaces de conseguir autonomía e independencia más allá de los mandatos tradicionales y abrirse espacio en todo el país, como indígenas y como mujeres.



“Me siento orgullosa de ser mujer guaraní, y me identifico caminando con ellas”, remarca.

Magdalena lleva puesto varios rosarios que le regalaron personas que recibieron la marcha al llegar a la capital cruceña/Foto: Brissa Pabón