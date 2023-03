Magisterio urbano anuncia bloqueo de la carretera a Cochabamba y el Brasil

"No queríamos llegar a estas instancias pero hemos decidido suspender actividades para este jueves y viernes lamentablemente el ministro (Edgar Pary) no tiene la capacidad de mantener un diálogo sensato y honesto y nos ha llevado a tomar esta decisión", informó el ejecutivo de la Federación de Maestros del Norte integrado, Juan Carlos Martínez.

Según indicaron, se tratar de al menos 11.000 estudiantes los que no asistirán a clases, puesto que también se acatará el paro de 48 horas.



Yapacaní no acatará el paro



Los maestros de por lo menos 18 unidades educativas del area urbana del municipio realizaran sus actividades academicas de forma normal, no obstante una comision de profesores se trasladará hasta el punto de bloqueo en Montero, para apoyar la demanda del sector que se mantiene movilizado hace 30 días. Esto en demanda de mayor presupuesto para la educación, ítems de nueva creación, rechazo a la nueva malla curricular y la realización de un congreso educativo nacional.