Maida Roca, la joven madre apuñalada en Pailón, ya había denunciado a su agresor

Maida Roca Chuvé, la mujer que fue victimada por su expareja Fernando García Suárez, luego de ser herida con múltiples puñaladas, temió por su vida el día de su muerte, ya que el hombre que convivió con ella le insistía en que retomen su relación y la amenazaba de muerte si no accedía.

El hombre ya no vivía con Maida, ya que hace meses ella decidió terminar la relación porque además de la violencia, Fernando tenía otra pareja.

Sin embargo, el hombre, con la excusa de visitar a sus tres hijos, la frecuentaba e insistía en retomar la relación. Cegado por los celos y ver que la mujer no lo obedecía, el hombre la apuñaló delante de dos de sus tres hijos.

Candelaria Chuvé, la mamá de la víctima, indicó que ella y sus dos nietos, hijos del mismo feminicida, dos niños de siete y dos años, fueron testigos del crimen.

"Yo no pude hacer nada, yo le dije a mi hija que se levante y vaya a otro lado, pero él la persiguió y debajo de un árbol de tamarindo la apuñaló", comentó la mamá de la fallecida.

El feminicida, antes de cometer el crimen, había llegado a la casa con pollo exigiéndole a Maida que cocine, pero ella se rehusó a hacerlo.

"Ella me dijo que no quería estar con él, pero que él la había amenazado. Le dijo que no iba a dejar que esté con nadie más y que no tenía miedo de matarla, porque 30 años de cárcel no eran nada", relató Candelaria.

El feminicidio

El hecho de sangre se registró la tarde del domingo, en el barrio 24 de Septiembre del municipio de Pailón. La población se consternó por este feminicidio y no solo ayudó a capturarlo, sino que bloquearon la ruta exigiendo justicia.



Candelaria dijo que no pudo hacer nada para ayudar a su hija y que el agresor, luego de asestar varias puñaladas a Maida, se dio a la fuga.

Aún con vida, Maida fue trasladada al hospital Japonés, de la capital cruceña; sin embargo, no la atendieron por falta de espacio. Entonces, la trasladaron a una clínica, pero en el camino falleció.

Según Ana Victoria Roca, hermana de Maida, Fernando agredía de forma frecuente a su hermana, por ello, hace unos dos meses lo había denunciado ante las autoridades.

Los familiares de la víctima exigen justicia y que el hombre reciba la pena máxima, ya que temen por represalias. Además, exigirán que los tres hijos de la pareja, de 9, 7 y 2 años de edad, queden bajo la tutela de la familia materna.

El agresor, que fue capturado en Pailón, fue trasladado a Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en la capital cruceña. Permanece en celdas y se aguarda que este lunes sea puesto ante un juez cautelar.

Por su parte, el fiscal, Windsor Ortiz, indicó que la víctima recibió más de 12 puñaladas, tres de ellas laceraron la arteria aorta del corazón y dos en el pulmón.





