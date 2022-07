Malos hábitos del ciudadano ensucian canales de drenaje y espacios públicos

Lanzar bolsas, vasos desechables, botellas plásticas y hasta papeles desde las ventanas de los vehículos es una escena que se repite a diario en la ciudad. Estos malos hábitos no solo generan toneladas de basura en las calles y avenidas, sino también en espacios públicos y canales de drenaje.

Una de estas situaciones se observa en el canal del sexto anillo, entre la Radial 17 y medio y la doble vía a La Guardia, donde el revestimiento de la estructura tiene otra capa, pero de bolsas de plástico y vasos desechables. “Es cuestión de educación, la gente no entiende que debe llevar su basura hasta los depósitos de residuos, sea en su casa o sea en algún mercado. Pero, por comodidad, la gente lanza sus desechos por la ventana”, reclamó Josefina Hurtado, vecina de la zona de la doble vía a La Guardia.

Esta situación es mucho más evidente en los sectores cercanos a los centros de abastecimiento. “Por esta zona no solo dejan su basura en el canal, sino que utilizan las orillas como depósitos. Los del mercado y algunos vecinos que podan sus árboles, sacan sus escombros en bolsas y los dejan cerca de los protectores de los canales”, denunció Bertha Mendoza, vecina de la avenida Piraí, entre tercer y cuarto anillo.

Adela Salvatierra, que vive en la avenida Tres Pasos Al Frente, entre quinto y sexto anillo, se quejó porque aún no se sabe quién echó escombros (cascotes) al canal de drenaje.

“La Alcaldía limpia con cierta frecuencia, pero son los vecinos los que se encargan de volver ensuciar. Mantener los desagües expeditos nos ayuda a que cuando llueve nuestras casas no se inunden, entonces deberíamos colaborar”, resaltó Salvatierra.

Estas malas prácticas, no solo se registra en las zonas alejadas, pues también se observa en pleno el centro de la ciudad. Eso se pudo evidenciar en pleno primer anillo, sobre la avenida Cañoto, al frente de la Caja Nacional de Salud, donde alguien dejó un inodoro.

“La Alcaldía tiene un cronograma de limpieza de basura y sedimento que está ejecutando, pero tropieza con la educación del vecino que echa la basura por donde puede. No es posible que limpiemos un sábado y el lunes, otra vez, estén sucios los canales, aseguró Sergio Luna, secretario Municipal de Obras Públicas. Ante esta situación, su equipo y el de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) trabajan unos spots sobre la concienciación, con respecto a la basura. “No porque sea obligación del municipio la limpieza de la ciudad, se tenga que ensuciar todo, porque esos recursos bien se pueden destinar a otros tipos de obras”, resaltó el secretario.

No obstante, Luna aclaró que hay canales que están en auditoría (por la Contraloría) por mala ejecución de las obras de la anterior gestión y no se puede intervenir. Por lo que se realiza una limpieza superficial en ellos. Se calcula que al menos unos cuatro canales (Isuto, Chivato, Pedro Vélez) están en esta situación, donde no pueden hacer un revestimiento.