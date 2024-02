Maltrato físico, abandono y condiciones precarias, así vivían cuatro niños sometidos a la violencia de su madre

"Mi madre siempre me pegaba, todo el tiempo; primero lo hizo conmigo y luego con mi hermana de 17 años. Por eso ella también se escapó y ahora ya no vive con mis hermanos más pequeños. Ahora en la mañana fuimos con la Policía a rescatar a mis hermanitos y encontramos a mi hermano con el brazo con unas vendas y un palo, y mi hermano me dijo que no les había dejado de comer”, cita a la joven, el informe.