'Mamén' contradice a Jhonny: “En más de dos años, no ha colocado ni una sola cámara”

El concejal de Demócratas, Manuel 'Mamén' Saavedra, cuestionó este lunes las declaraciones del alcalde Jhonny Fernández con respecto a la instalación de cámaras de seguridad en unidades educativas de la capital cruceña. Saavedra señaló que el burgomaestre estaría tergiversando la verdad y aprovechándose del trabajo realizado en gestiones anteriores.



Tras los recientes episodios de violencia en colegios de Santa Cruz, el alcalde visitó este fin de semana el Centro de Monitoreo Municipal y afirmó que se habían instalado 1.800 cámaras, cubriendo un poco más de 90 módulos educativos, insinuando que era un logro de su gestión.



No obstante, el concejal opositor aclaró que esta instalación no fue realizada por el alcalde actual. Recordó que en 2017, durante la gestión de Percy Fernández, se instalaron 2.200 cámaras para vigilar 100 módulos educativos, lo que indica que unas 400 cámaras se han deteriorado y no han sido reparadas. En ese sentido, criticó que Jhonny Fernández se esté aprovechando del trabajo previo sin asumir la responsabilidad de mantener y mejorar el sistema de videovigilancia.