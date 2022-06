Mamén denuncia uso incoherente de recursos en hospitales y desde la Alcaldía aseguran que forma parte de la acreditación necesaria

Escucha esta nota aquí

¿Esta bien adquirir 1.700 carteles, por valor de Bs 71.920, para un hospital cuando el tomógrafo y mamógrafo del centro no funcionan? La misma pregunta se realiza el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, después de visitar el hospital de segundo nivel en la Villa Primero de Mayo.

El secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, también afronta la pregunta y aclara la polémica para "que no lleve a confusión". La adquisición de los carteles facilita una "guía para las personas que no conocen el lugar" y se enmarca dentro de las exigencias para la acreditación de los hospitales públicos, dice.

Vargas asegura que es consciente de las urgencias que se viven en los cinco hospitales de segundo nivel dependientes del municipio, y por ello, recuerda al edil opositor que el plan de trabajo de su área incluye la compra de cinco tomógrafos modernos que sustituyan a los actuales.

"Está registrada la compra de cinco tomógrafos, para los cinco hospitales. Ya está previsto su inclusión al Sicoes en los próximos días. Son tomógrafos con una tecnología más moderna que suplen a los actuales, que están viejitos y se deterioran a cada rato. Han cumplido su ciclo de vida", explicó el secretario de Salud a EL DEBER.

'Mamén' Saavedra califica de incoherentes las prioridades de la Secretaría municipal de Salud. "La gente quiere que las cosas funcionen. Se tiran más de $us 10.000 en carteles, pero no funciona un tomógrafo, no funciona un mamógrafo ni los Rayos X, que es lo de verdad cura", observa.

Esta inversión, detalla el edil opositor, no resuelve los problemas más urgentes del sistema de salud en la ciudad.

Vargas invita a Saavedra a buscar soluciones a los problemas y dejar el "protagonismo político". Desde su secretaría se cuenta con un plan de trabajo e inversión diseñado para lograr la certificación de los hospitales.

Saavedra "nunca ha pedido una reunión con la Secretaría de Salud para buscar una solución de manera conjunta o para conocer los planes dispuestos en la secretaría", señala el funcionario.

Santa Cruz de la Sierra no cuenta con ningún hospital acreditado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes). "Estamos haciendo gestión equipando y cambiando los equipos. Ya se han dispuesto laboratorios con equipos nuevos, cambio de las terapias, ecógrafos de alta resolución", enumera las acciones asumidas.

A pesar de esta argumentación, Saavedra valora las emergencias de la gente y prioriza dichas necesidades al momento de realizar la inversión en salud. "Vamos a cuidar que las compras sean coherentes y que beneficien a la ciudad y no a una gestión", agregó.

Basta una visita a los hospitales para darse cuenta que "hay filas interminables para conseguir ficha porque no hay capacidad" en los mismos, complementa el concejal opositor.

Vargas ve con buenos ojos la fiscalización que realizan los concejales, pero pide que ésta se haga en su debido tiempo. "¿Por qué no hacen las observaciones de forma previa, cuando esta en el Sicoes?", interpela. De esta forma, tanto el legislativo como el ejecutivo lograrían mejores resultados para beneficio de todos.

