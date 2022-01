Mamén propone habilitar el carril del BRT para el tránsito de vehículos públicos y privados

Escucha esta nota aquí

La mañana de este miércoles, el concejal por demócratas, Manuel Saavedra, reiteró la propuesta que lanzó en julio de 2021 de habilitar el carril del BRT que pasa por todo el primer anillo de la ciudad, que está actualmente en desuso, para que sea ocupado por el transporte público o privado. Sobre el retiro de cordones dijo que debe analizarse legalmente y que la ley de movilidad urbana debe trabajarse pensando en los vecinos antes que los sectores.

“La población quiere una solución para el primer anillo, por eso el año pasado, planteamos que se use el carril de manera inmediata y no tuvimos respuesta. La propuesta es de aplicación inmediata, no cuesta un centavo y no vamos a perder tiempo al liberar el tercer carril para el transporte público, transporte libre o los particulares”, aseveró Saavedra.

Por su parte, el alcalde municipal, Jhonny Fernández, participó en el programa 'Influyentes' de EL DEBER Radio, donde explicó el plan municipal que pretende implementar para dar viabilidad al BRT. Como principal acción, establece el retiro de los cordones que separan la vía exclusiva para los buses, una medida que ayudará a mejorar el tránsito en el primer anillo.

Sobre este anuncio, Saavedra afirmó que se deben analizar a detalle los procedimientos legales. “Al ser un bien público hay que hacer bien los procedimientos, no vaya a ser que ahora el remedio resulte peor que la enfermedad y en eso hay que ser muy responsables”, agregó.

Sobre la ley de movilidad urbana, dijo que la comuna debe trabajar en función a los intereses de los dos millones de ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra y no solo en función de un sector de la sociedad.

“No es correcto privilegiar a un sector por encima del bien mayor que es el ciudadano. Esta ley se ha modificado 5 veces en el pasado y han participado los transportistas. Veremos las solicitudes, pero las leyes deben de hacerse en beneficio de la gente”, concluyó.

