‘Mamén’ Saavedra dice que la dilatación de la Ley de Contratos “huele a basura”

El plazo de diez días que dicta la norma para que el alcalde promulgue la Ley de Contratos y Convenios, en esta oportunidad por tercera vez, ya venció y, por lo tanto, el presidente del Concejo Municipal debería firmarla para que entre en vigencia.

Ante esta situación, el titular de Demócratas Manuel ‘Mamén’ Saavedra, indicó que la demora para poner en vigencia la norma obedece a intereses ligados al nuevo contrato que debe regir por los próximos ocho años, para el recojo de los residuos sólidos de la ciudad.

“La dilatación de este tema (Ley de Contratos y Convenios) huele a basura porque si esa ley se promulga antes de que se inicie la licitación del nuevo contrato multimillonario de la basura, ese contrato tendría que venir al Concejo Municipal para ser revisado, fiscalizado y aprobado. Si esa ley no está vigente e inician la licitación, ellos dirán que no tienen que enviar el contrato al Concejo porque la ley no es retroactiva. Acá el trasfondo, huele a basura”, señaló.

Se esperaba que el alcalde Jhonny Fernández promulgue la Ley de Contratos antes de su viaje a Brasil por “motivos personales”; sin embargo, no fue así y desde este lunes, Gabriela Garzón, concejal ucesista, ejerce como alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra.

No obstante, tiempo atrás, el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, se comprometió a promulgar la norma si el burgomaestre no lo hacía dentro del plazo de 10 días calendario que dicta la norma. El plazo ya se ha vencido, considerando que el Concejo aprobó el informe de la comisión de Constitución el pasado 12 de abril.

Los concejales opositores han manifestado en repetidas ocasiones que esperan que esta ley sea aprobada antes de que el contrato de aseo urbano sea licitado pues, de lo contrario, el Concejo no podrá fiscalizarlo.