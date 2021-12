'Mamen' Saavedra: "La anterior gestión fue la más corrupta de la historia de la ciudad porque no hubo fiscalización"

Escucha esta nota aquí

El concejal de Demócratas, Manuel 'Mamén' Saavedra, forma parte de la comisión de investigación aprobada por el Concejo Municipal para esclarecer las denuncias sobre la creación de unos 800 ítems fantasmas en las anteriores gestiones municipales. Según el edil, la comisión se crea ante la falta de confianza en las acciones iniciadas por el Ministerio Público.

Saavedra se muestra tajante al calificar como "la gestión más corrupta de la historia de la ciudad" la impulsada por Percy Fernández con el apoyo de Angélica Sosa. Para justificar su afirmación, 'Mamén' explica que la pérdida de control por el legislativo para revisar y aprobar los contratos formaba parte de esa falta de fiscalización.

Durante su entrevista en 'Influyentes', de EL DEBER Radio, Saavedra indicó que algún munícipe que participó en las pasadas gestiones le confesó que "venían al Concejo a tomar café", ya que no podrían fiscalizar debido a un acuerdo con el Ejecutivo.

Las críticas del edil también apuntan a Angélica Sosa, ex alcaldesa en el periodo final de la gestión municipal, como pieza clave del funcionamiento en la Alcaldía. "No volaba una mosca sin que Angélica Sosa se enterase", describe antes de resaltar que la ex autoridad "tiene que dar muchas explicaciones sobre los dos casos denunciados".

Saavedra se refiere a la denuncia planteada por el alcalde municipal Jhonny Fernández por la realización de numerosos contratos irregulares durante los primeros meses del 2021 por parte de Sosa y a la denuncia por la existencia de 800 ítems fantasmas por más de 10 años.

Explicó que la comisión de investigación del Concejo se conformó porque "el Ministerio Público no nos da confianza". La actitud mostrada por el fiscal departamental, Róger Mariaca, despierta la sospecha de los munícipes. "Designa como fiscal a quien habría sido funcionario de la anterior gestión municipal", justo la que debería ser indagada", puntualiza.

Para 'Mamen' Saavedra, no sorprende la forma de operar de la Fiscalía. "Han dado señales de que existe una protección sistemática a la anterior gestión", matiza. Tanto en la denuncia presentada por el alcalde Fernández, que fue rechazada "sin siquiera investigar", como de la denuncia que hizo Valeria Rodríguez sobre los ítems fantasmas, denuncia que el titular del Ministerio Público de Santa Cruz "conoce desde septiembre, pero no ha hecho nada".

Respecto a las acciones de la comisión de investigación, Saavedra dijo que confía en la cooperación del Ejecutivo municipal, tal como comprometió el alcalde. "Hemos solicitado un listado de todos los trabajadores contratados durante la gestión de Antonio Parada Vaca, sobre todo los que estaban libres del marcado de tarjeta de entrada y salida", dijo.

Esperan recibir información solicitada para identificar los posibles casos. "Son personas que existen, gente que también ha cometido delito al cobrar los salarios del municipio", advierte.

La principal preocupación señalada por el concejal de Demócratas se centra en el "riesgo de que el caso caiga en la politización, con teorías conspirativas que distorsionan el proceso y la investigación".

Observa las declaraciones de autoridades y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo que tratan de vincular el caso de los ítems fantasmas con el financiamiento de las movilizaciones cívicas y ciudadanas de 2019. "Siempre tratan de crear un relato que lleve el agua a su molino", dijo.





Lea también Santa Cruz Caso ítems fantasmas: Abogado asegura que "han tapado la boca" de Valeria al incluirla en el programa de protección a testigos Juan Ramón Quezada interpela el proceder del fiscal departamental y pide que se investigue sus bienes personales. Afirma que las amenazas se han extendido a los abogados y la familia de la denunciante

​

Lea también PAÍS Se terminó el amor por diferencias económicas y empezó el calvario judicial: Así se inició el caso de los 800 ítems fantasmas Valeria Rodríguez y Antonio Parada, antes de 2014, parecían una pareja feliz y sin problemas. La condición genética de una de sus hijas los unió, pero el dinero terminó con la relación

Lea también Santa Cruz Caso ítems fantasmas: ‘Tony’ Parada salió del país y citan a declarar a 42 exsecretarios Se hicieron seis allanamientos a inmuebles y en uno de ellos se arrestó a la hermana del principal acusado, que después quedó libre. Hay alertas migratorias contra los seis denunciados. No se descarta que se convoque a declarar al exalcalde Fernández