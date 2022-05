‘Mamén’ sobre la dilatación de la Ley de Contratos: “No quieren que se los fiscalice, no hay voluntad de ser transparentes”

Escucha esta nota aquí

El concejal titular por Demócratas, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, en entrevista con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, volvió a reclamar sobre la demora en la promulgación de la Ley de Contratos y Convenios, afirmando que esta se encuentra aprobada desde septiembre del año pasado y hasta el momento no hay voluntad de ponerla en vigencia.

“Por increíble que parezca, esa ley se aprobó el 21 de septiembre del año pasado, hace ocho meses, y la promulgación es un trámite sencillo, solo es poner la firma, pero no quieren que se los fiscalice, no hay la voluntad de un Gobierno municipal transparente”, señaló Saavedra.

Dijo que esta La Ley de Contratos y Convenios permitirá que el Concejo Municipal fiscalice todos los contratos municipales que superen los Bs 30 millones antes que sean firmados por el alcalde Jhonny Fernández.

“Cuando no se quiere ser transparente, cuando hay cosas que esconder, se ponen trabas; si yo hago bien los contratos y soy prolijo, ¿cuál es el problema en que lo revisen?”, cuestionó el legislador.

Asimismo, aseguró que la ley fue devuelta al Concejo por el alcalde la semana pasada, por lo que el presidente del legislativo municipal, Israel Alcócer, tiene la responsabilidad de promulgarla en un plazo máximo de 10 días.

Por su parte, Alcócer dijo que no existe ningún tipo de presión en su contra para promulgar la ley, por lo tanto, en el transcurso de la semana se convocará a la sesión del legislativo municipal para tratar este tema. “Mi persona ha hecho un compromiso con Santa Cruz de la Sierra y con los concejales, por eso cuando yo me comprometo, cumplo”, añadió Alcócer.

Publicidad Fantasma

En la entrevista también se refirió al proceso penal que enfrenta. A pocos días de cumplir tres semanas de arresto domiciliario por el caso “Publicidad Fantasma”, Saavedra aseveró que está a la espera de la fecha de su audiencia de apelación para que le revoquen la medida. Mientras tanto, continúa trabajando desde casa y coordinando con su concejal suplente, Alberto Vaca.

“La pandemia nos enseñó a todos a estar en la casa, entonces eso me ayudó a que no sea algo tan extraño, estamos sobrellevándolo como corresponde y aprovecho para pasar más tiempo con la familia. No es la situación ideal para hacer el trabajo de un concejal, pero en la medida de lo posible tratamos de cumplir con todo”, agregó.

Vea la entrevista completa en EL DEBER Radio: