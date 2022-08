‘Mamén’ sobre la refacción del Mutualista: “La Alcaldía no va a gastar un centavo más en construir mercados”

Ya pasaron más de dos semanas del incendio en el mercado Mutualista y aún no hay una solución en puerta. Es más, en los últimos días se generó una pugna entre dos grupos de gremiales, uno que apoya la construcción de una nueva infraestructura , enmarcado en las exigencias de un centro masivo de abastecimiento, y otro grupo que pide un tinglado que le permita habilitar sus puestos lo antes posible en ese espacio.

Consultado sobre este tema, el concejal de Demócratas, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, aseguró que hasta el momento no llegó ningún proyecto al Concejo Municipal y que, de darse, debería hacerse mediante un concurso público donde participen los mejores arquitectos de la región para elaborar una obra duradera y no improvisada. Sin embargo, fue contundente en señalar que “sea cual sea el proyecto, no se van a usar recursos municipales” para su ejecución.