Mañana no habrá abastecimiento, debido al momento de amenazas que se vive

El presidente cívico Rómulo Calvo informa que mañana martes 1 de noviembre no habrá abastecimiento porque "no es un momento adecuado", refiriéndose al asedio y amenazas de violencia que pesan sobre Santa Cruz.



"Estamos bajo una amenza constante y una zozobra", manifestó Calvo y agregó "estamos buscando pacificar y evitar que haya derramamiento de sangre", dijo desde su arresto domiciliario. Cuando se le preguntó si mañana martes 1 de noviembre habrá tolerancia para abastecimiento en mercados y supermercados respondió: No es un día adecuado para tener abastecimiento, estemos en constante vigilia por amenazas, la convocatoria es estar en elerta para no permitir que quieran venir a dañar a nuestras familias, hay que proteger nuestra tierra, hay que estar alertas", reiteró.