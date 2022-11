Mañaneros anuncian que saldrán a vender, pese a la vigilia de los vecinos

Los mañaneros atienden desde las 03:00 hasta las 09:00 am desde el camellón del cuarto anillo y feria Barrio Lindo , calles aledañas que incluyen la avenida Cumavi.

Nina afirmó que se envió diversas cartas al Ejecutivo municipal para que tome cartas en el asunto, exigiendo que se respete el espacio público. Sin embargo no recibieron una respuesta efectiva.

Es más, los vecinos conocieron sobre la solicitud de una feria navideña que los comerciantes prevén instalar, a partir del 10 de diciembre hasta el 5 de enero. " Si un día regular de feria el tráfico vehicular es caótico, no me quiero imaginar en una feria navideña", resaltó Nina.

Por su parte, René Troncoso aseguró que quienes están exigiendo que no se asienten los mañaneros no son vecinos de la zona. " Es gente de otros lugares, nosotros conocemos a los del lugar ", aseguró, a tiempo de anunciar que los comerciantes están listos para atender desde la madrugada.

"Nosotros no queremos violencia, hay que dialogar. Es el municipio el que maneja la información sobre los asentamientos y los mercados. Los propios vecinos nos pueden ayudar a consolidar un proyecto para retirarnos de la avenida, pero es dialogando, no con violencia", adelantó Troncoso, a tiempo de revelar que incluso existe un terreno disponible.

Pero para ello "necesitamos a los verdaderos actores, los involucrados en el caso, no vecinos de Cotoca, de la Pampa de la Isla, etc.", aseveró.